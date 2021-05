Οικονομία

Αναπτυξιακός Νόμος: στήριξη σε μικρές επιχειρήσεις και απασχόληση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων. Δείτε αναλυτικά τα δυο νέα καθεστώτα ενίσχυσης.

Δύο νέες προκηρύξεις υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 805 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για τα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (7ος κύκλος) και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» (5ος κύκλος).

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα παραπάνω καθεστώτα ενίσχυσης είναι η 25η Μαΐου 2021 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 30η Ιουλίου 2021.

Συγκεκριμένα:

Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 120 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Προκήρυξη : «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 405 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, παρέχουμε 805 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα. Η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης».