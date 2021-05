Life

Πότε ένας άνδρας είναι 5 φορές πιο πιθανό να σε απατήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ματιά στο πορτοφόλι του θα σου δώσει την απάντηση που ψάχνεις.

Μελέτη, που παρουσιάστηκε στην 105η Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, διαπίστωσε ότι όσο περισσότερο εξαρτάται οικονομικά ένας άντρας από τη γυναίκα του, τόσο πιθανότερο είναι να την απατήσει. Αυτό όμως δεν ήταν το μόνο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας.

Πόσες φορές πιο πιθανό να απατήσουν;

Η επικεφαλής της μελέτης Christin Munsch, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, εξέτασε δεδομένα για περισσότερους από 1.000 άνδρες και 1.500 γυναίκες ηλικίας 18 έως 28 ετών, οι οποίοι είτε ήταν παντρεμένοι είτε συγκατοικούσαν με τον ίδιο σύντροφο για τουλάχιστον ένα χρόνο. Διαπίστωσε ότι οι άνδρες που ήταν πλήρως εξαρτημένοι από το εισόδημα της συντρόφου τους ήταν 5 φορές πιο πιθανό να απατήσουν συγκριτικά με τους άνδρες που συνέβαλαν ισότιμα ??χρήματα στη σχέση.

Ποιοι είναι λιγότερο πιθανό να απατήσουν;

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ένας άντρας είναι λιγότερο πιθανό να απατήσει, όταν το εισόδημά του ήταν υψηλότερο από της συντρόφου του. Παρόλα αυτά οι άντρες που είχαν σημαντικά περισσότερο εισόδημα από τις συντρόφους τους ήταν πιο πιθανό να τις απατήσουν.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κορινθία: “Πύρινη κόλαση” για δεύτερη νύχτα (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και ανατροπές (εικόνες)

Δικαστική δικαίωση για την οικογένεια Παντελίδη