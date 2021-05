Κοινωνία

Καταφύγιο αδέσποτων ζώων στην Ηλιούπολη: Απειλείται με “λουκέτο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το είχε επισκεφθεί πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υιοθέτησε από εκεί τον “Πίνατ”, τον γνωστό σε όλους σκύλο του Μαξίμου.

Της Τζένης Κρουσταλλακίδου

Προθεσμία 2 μηνών έχει λάβει για να βάλει οριστικό “λουκέτο” το καταφύγιο αδέσποτων ζωών στο δήμο Ηλιούπολης, το οποίο πρόσφατα επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υιοθέτησε τον Πίνατ, τον γνωστό σε όλους σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου.

«Το καταφύγιο, παρ’ όλο που το έχουμε 14 χρόνια, μας το έχει φτιάξει ο Δήμος Ηλιούπολης και μας έχει παραχωρήσει τη διαχείριση. Δεν έχει νόμιμη άδεια, γιατί δε βοηθάει ο νόμος να βγει αυτή η νόμιμη άδεια. Είναι κάποιοι εμμονικοί, οι οποίοι δεν έχουν επιδείξει κανένα ζωοφιλικό έργο, παρά μόνο καταγγέλλουν ζωόφιλους πολίτες και ζωοφιλικά σωματεία», εξηγεί η εθελόντρια Έμμυ Παπαγιανννοπούλου.

Και παρ’ ότι μέσα από την αυτοψία διαπιστώθηκε πως πληρούνται όλες οι προδιαγραφές για τη σωστή φιλοξενία των αδέσποτων, το καταφύγιο δεν διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας όλα αυτά τα χρόνια. Ο λόγος, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της πόλης, είναι ένα νομοσχέδιο που έρχεται από το 1978, για το οποίο καταβάλλονται προσπάθειες να αλλάξει.

Σύμφωνα, πάντως, με τα όσα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο που πρόκειται ψηφιστεί τις επόμενες εβδομάδες, η εγκατάσταση του καταφυγίου θα θεωρείται νόμιμη, αφήνοντας μια… χαραμάδα αισιοδοξίας για τους εθελοντές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Εκατοντάδες νέα κρούσματα

Κοινωνικός Τουρισμός: ξεκινά το πρόγραμμα - οι προϋποθέσεις

ΑΔΕΔΥ: 24ώρη απεργία για τα εργασιακά