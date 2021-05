Κοινωνία

Φωτιά στον Σχίνο: Έκτακτη ενημέρωση από Χαρδαλιά

Οι τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς, από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Έκτακτη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, για τις εξελίξεις στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στον Σχίνο Λουτρακίου και τις εκκενώσεις κατοικημένων περιοχών.