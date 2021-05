Σκύλοι ανιχνευτές “μυρίστηκαν” παράνομες μεταφορές 170000 ευρώ (εικόνες)

Κοινωνία

Η Ντόλυ και ο Bart, οι τετράποδοι… “ελεγκτές” της ΑΑΔΕ στα Τελωνεία Ευζώνων και “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Σκύλοι ανιχνευτές στα τελωνεία της χώρας σταμάτησαν παράνομες μεταφορές χρημάτων 170.000 ευρώ. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ελεγκτές των τελωνείων με τη βοήθεια των σκύλων ανιχνευτών προχώρησαν σε σημαντικές δεσμεύσεις ρευστών διαθεσίμων σε δυο υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, η ομάδα δίωξης του Τελωνείου Ευζώνων έλεγξε Ι.Χ. με γερμανικές πινακίδες, που οδηγούσε Έλληνας. Από τον έλεγχος, που έγινε με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή ρευστών διαθεσίμων, Ντόλυ, προέκυψε ότι ο οδηγός είχε στην κατοχή του συνολικά 76.500 ευρώ. Τα χρήματα ήταν επιμελώς κρυμμένα και καλυμμένα με κάλτσες, μέσα σε παπούτσια, που ήταν τοποθετημένα μέσα σε δύο βαλίτσες, καθώς και μέσα στο προσωπικό τσαντάκι του οδηγού. Επειδή ο οδηγός δεν δήλωσε τα χρήματα, όπως υποχρεούται, το Τελωνείο δέσμευσε προσωρινά τα χρήματα για περαιτέρω έρευνα από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων.

Εξάλλου, ελεγκτές του Τελωνείου στο «Ελ. Βενιζέλος» προχώρησαν, με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή ρευστών διαθεσίμων Bart, σε έλεγχο Έλληνα επιβάτη πτήσης από Ντουμπάι προς Αθήνα. Από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι είχε κρυμμένα στις αποσκευές του 118.000 δολάρια ΗΠΑ (96.725,31 ευρώ). Η δέσμευση έγινε για περαιτέρω έρευνα περί της νόμιμης προέλευσης των ρευστών διαθεσίμων, επειδή υπήρχαν ενδείξεις για νομιμοποίηση χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες.

