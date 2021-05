Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Εκατοντάδες νέα κρούσματα

Πόσες νέες μολύνσεις από παραλλαγές του ιού εντοπίστηκαν στην χώρα μας την τελευταία εβδομάδα. Ποια είναι η κυρίαρχη μετάλλαξη.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Πέμπτης για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι "ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.064 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 09 Απριλίου έως 09 Μαΐου 2021.

Από τον έλεγχο των 1.064 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 755 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 233 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI).

Εκ των 755 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 751 αφορούν στο Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01) και 4 αφορούν στο στέλεχος B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC 202012/02), ενώ τα 233 δείγματα με στελέχη VUI αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K) (Πίνακας 3). Επιπλέον αναδείχθηκαν 2 δείγματα με το στέλεχος C.36 (στέλεχος υπό παρακολούθησηVariant Under Monitoring) και 1 δείγμα με το στέλεχος B.1.1.451.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 12.874 δείγματα από εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση που έχουν απομονωθεί είναι το Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01), με ποσοστό 61,39%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 6,44% και το B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC 202012/02) με ποσοστό 0,57% (Πίνακας 4). Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 100 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 95 αφορούν στο Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC-202012/01), 3 στο B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC-202012/02), 1 στο B.1.525 (Variant VUI-202102/03) και 1 στο Β.1.617.1 (VUI-21APR-01).

Η παρούσα κατανομή δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς η διαδικασία τυποποιημένης ονοματολογίας των στελεχών ενδιαφέροντος είναι σε εξέλιξη παγκοσμίως, η ονομασία τους είναι δυνατό να τροποποιείται στο χρόνο.

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

