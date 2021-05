Κοινωνία

Φωτιά στον Σχίνο - Χαρδαλιάς: Θα είναι μια δύσκολη βραδιά (βίντεο)

Δραματική έκκληση σε όλους τους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε επαγρύπνηση.

Δύσκολη προμηνύεται η βραδιά στον Σχίνο σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά που γνωστοποίησε πως έχουν καεί μέχρι στιγμής περίπου 20.000 στρέμματα.

Ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως η φωτιά ξεκίνησε χθες βράδυ περίπου στις 21:45 με ακραίες καιρικές συνθήκες και ανέμους έως και 8 μποφόρ.

«Τέθηκαν σε επιφυλακή δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάφοροι οικισμοί και έγιναν προληπτικές απομακρύνσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης πως επιχειρούν αυτή την ώρα 265 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, υδροφόρες και εθελοντές. «Όλα τα διαθέσιμα μέσα στάλθηκαν στο σημείο» συμπλήρωσε ο υφυπουργός.

Αναφορικά με το πως ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως «άρχισε από καύση υπολειμμάτων σε Ελαιώνα». «Το ανακριτικό κάνει τη δουλειά και πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα» συμπλήρωσε ο υφυπουργός.

Τέλος, έκανε δραματική έκκληση σε όλους τους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε επαγρύπνηση

