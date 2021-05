Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Όπεν Λιόν: άνετη επικράτηση στην πρεμιέρα

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις 65 λεπτά για να φτάσει στην νίκη κόντρα στον Αμερικανό αντίπαλο του.

Άνετα έφτασε στη νίκη με 6-1, 6-4, επί του Τόμι Πολ ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο "Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon".

Ο αγώνας του Έλληνα τενίστα με τον Αμερικανό διήρκεσε 65 λεπτά, με τον Τσιτσιπά να καταγράφει τη δεύτερη νίκη του απέναντι στον Πολ και να προκρίνεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Φέτος, μετρά εννέα προκρίσεις σε προημιτελική φάση στα δέκα τουρνουά που έχει συμμετάσχει.

Αντίπαλος του "Tsitsifast" στους «8» του Όπεν της Λιόν αύριο, Παρασκευή (21/5) θα είναι ο Ιάπωνας (Νο60) Γιοχισίτο Νισιόκα, ο οποίος νωρίτερα ξεπέρασε το εμπόδιο του Γκαέλ Μονφίς με 4-6, 6-3, 7-6(2).

