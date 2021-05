Κοινωνία

Φωτιά στον Σχίνο – δήμαρχος Λουτρακίου: ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δάσος που καίγεται είναι ιδιαίτερα πυκνό και δεν έχει καεί ποτέ είπε ο Γ. Γκιώνης. Το πύρινο μέτωπο ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα!

Ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, προέβλεψε ότι κάτοικοι και πυροσβεστικές δυνάμεις, θα περάσουν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, από τη μια πλευρά οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι πολύ δυνατοί κι από την άλλη καίγεται ένα ιδιαίτερα πυκνό δάσος που μέχρι τώρα είχε παραμείνει αλώβητο από πυρκαγιές.

Επεσήμανε δε ότι η οικολογική καταστροφή που έχει προκληθεί είναι ανυπολόγιστη. Ενώ ερωτηθείς για τα κατεστραμμένα σπίτια είπε ότι μέχρι τώρα υπολογίζεται ότι έχουν καεί τουλάχιστον 6-7 σπίτια, ενώ πολλά άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Όπως είπε όμως, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει λεπτομερής καταγραφή, καθώς αυτό που προέχει είναι να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή και βέβαια να σβήσει η φωτιά.

Ο κ. Γκιώνης είπε ότι από την πρώτη στιγμή εκκενώθηκαν προληπτικά όσοι οικισμοί κρίθηκε απαραίτητο, ενώ σε ότι αφορά το μέτωπο της φωτιάς, είπε ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα.

Το βίντεο θα προστεθεί σε λίγα λεπτά...

Ειδήσεις σήμερα:

Σκύλοι ανιχνευτές “μυρίστηκαν” παράνομες μεταφορές 170000 ευρώ (εικόνες)

Κορονοϊός: 1918 νέα κρούσματα στη χώρα μας

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: “κλειδί” η κατάθεση της ψυχολόγου της Καρολάιν