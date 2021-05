Πολιτισμός

Ελλάδα - Σαουδική Αραβία: Θεμέλιο συνεργασίας στον πολιτισμό (βίντεο)

Ο Γενικός Επόπτης Πολιτιστικών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας, μιλά στον ΑΝΤ1 για τη συνεργασία με την Ελλάδα.

«Η επίσκεψη αυτής της εβδομάδας απέδειξε ότι στεκόμαστε σε πολύ σταθερά θεμέλια της πολιτιστικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με το πού μπορούμε να φθάσουμε. Η σχέση του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της Ελλάδας πάει πίσω στο 1926. Είμαστε φίλοι για πάρα πολύ καιρό και πιστεύω ότι με τα σχέδιά μας και τον μετασχηματισμό που καθοδηγείται από το όραμα 2030 της Αυτού Μεγαλειότητας και τα σχέδιά του για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να μετατραπεί σε λεωφόρο συνεργασίας με τους Έλληνες φίλους μας.», τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Γενικός Επόπτης Πολιτιστικών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας, Ρακαν αλ Τουκ.

Η συνεργασία με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας στον πολιτισμό ξεκινά με ένα διετές σχέδιο ανταλλαγών. «Χθες είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπου συνομιλήσαμε στρατηγικά, η Αυτού Υψηλότης ο Υπουργός Πολιτισμού και η Αυτής Εξοχότητα η Πρόεδρος στο πώς θα προωθήσουμε την τρέχουσα δυναμική και θα δημιουργήσουμε εποικοδόμημα. Είχαμε επίσης συνάντηση με την εξοχοτάτη Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία για ένα διετές σχέδιο πολιτιστικών ανταλλαγών, που θα επικεντρώνεται σε πολλούς από τους κοινούς μας πολιτιστικούς τομείς», σημείωσε.

Οι τομείς που προσφέρονται για συνεργασία και συζητήθηκαν αναλυτικά από τις δύο αντιπροσωπείες είναι: αρχαιότητες και πολιτιστική κληρονομιά, ανασκαφές και αποκατάσταση αρχαιοτήτων στη Σαουδική Αραβία, ειδικά στην περιοχή Αλ Φάου της Σαουδικής Αραβίας που είναι ευρήματα δύο χιλιάδων ετών που πιστοποιούν τις ανταλλαγές Ελλήνων και Σαουδαράβων για δύο χιλιάδες χρόνια.

Στο πλαίσιο των στενότερων επαφών αναμένεται να υπογραφεί εντός του έτους μνημόνιο πολιτιστικής συνεργασίας, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των κοσμογονικών αλλαγών που συντελούνται υπό την ηγεσία του Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ στη Σαουδική Αραβία.

«Οι σημαντικότερες πρόσφατες ανακοινώσεις περιστρέφονται γύρω από την Πράσινη Πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας και την Πρωτοβουλία της Πράσινης Μέσης Ανατολής, όπου η Αυτού Μεγαλειότης ο Πρίγκιπας διάδοχος ανέλαβε την παγκόσμια ηγεσία σε θέματα βιωσιμότητας και η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προσπάθεια και τα σχέδιά της να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στη βιωσιμότητα, κάτι που επηρεάζει τον πολιτιστικό μας τομέα, καθώς καλύπτουμε την φυσική κληρονομιά και την οικολογική διαφύλαξη», είπε ο κ. Ρακαν αλ Τουκ.

Η επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού, Πρίγκιπα Μπαντρ μπιν Αμπντάλα μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ και η επαφή του με τον ελληνικό πολιτισμό κατά την ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης, βάζει τα θεμέλια στενότερης συνεργασίας στον μεγαλύτερο πλούτο των δύο χωρών: τον πολιτισμό.

