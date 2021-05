Κορονοϊός – ΕΕ: συμφωνία για το “Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid”

Ο Κανονισμός για το πιστοποιητικό θα πρέπει να εγκριθεί από τα Κράτη - Μέλη και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ 7-10 Ιουνίου.

Βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για το «Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid» (EU Digital Covid Certificate).

Την είδηση ανακοίνωσε στο twitter o Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς. «Λευκός καπνός: Έχουμε συμφωνία στην πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid. Καλωσορίζω τη σημερινή συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Παραδώσαμε αυτό το νέο εργαλείο σε χρόνο ρεκόρ για να διασφαλίσουμε την ελεύθερη μετακίνηση όλων των πολιτών», έγραψε ο Βέλγος Επίτροπος.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο τέταρτος γύρος των διαπραγματεύσεων για το πιστοποιητικό, ο οποίος διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθούν.

«Η σημερινή προσωρινή συμφωνία για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter.

Επεσήμανε ακόμη ότι «η Ελλάδα υπήρξε ισχυρός υποστηρικτής από την αρχή, καθώς θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ και θα συμβάλει στις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης».

Today’s provisional agreement on the EU Digital COVID-19 Certificate is an extremely positive development. Greece has been a strong advocate for it from the outset, as it will facilitate the freedom of movement within the EU and contribute to the efforts for economic recovery.