Συνεπιμέλεια: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο

Δύο διαφοροποιήσεις από την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, στην ονομαστική ψηφοφορία των άρθρων.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης “Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου”.

Επί της Αρχής, το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμέλεια ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25, ενώ το ΚΚΕ ψήφισε “παρών”.

Τα άρθρα 7 και 13 του σχεδίου νόμου που έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ψηφίσθηκαν από 156 βουλευτές, ενώ τα καταψήφισαν 20 βουλευτές, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές της ΝΔ, Μαριέττα Γιαννάκου και Όλγα Κεφαλογιάννη, οι οποίες εξ αρχής είχαν εκφράσει τις έντονες διαφωνίες τους με το σχέδιο νόμου. Πολιτική κόντρα προκάλεσε μια αποστροφή της ομιλίας του βουλευτή της ΝΔ, Γιάννη Λοβέρδου, ο οποίος υποστήριξε ότι «ο κακός σύζυγος δεν σημαίνει ότι είναι κακός γονέας».

Από την ονομαστική ψηφοφορία απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας την απόφασή του να μην συμμετέχει σε ονομαστικές ψηφοφορίες όσο επιτρέπεται σε αυτές και η επιστολική ψήφος των βουλευτών.

Το Κίνημα Αλλαγής δήλωσε πως θα καταψήφιζε τα δύο άρθρα, αλλά απείχε της ονομαστικής, καταγγέλλοντας τον ΣΥΡΙΖΑ για παρωδία της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, αφού έθεσε ονομαστική ψηφοφορία στην οποία δεν μετείχε.

Επίσης, και το ΚΚΕ ενώ θα καταψήφιζε τις δύο διατάξεις, απείχε από την ονομαστική ψηφοφορία των δύο άρθρων καταγγέλλοντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «με τέτοιες ενέργειες στρώνει βούτυρο στο ψωμί της ΝΔ».

