Κατάπαυση πυρός στη Γάζα αποφάσισε το Ισραήλ

Ανοίγει ο δρόμος για τερματισμό, προς τον παρόν, στο μεγάλο αιματοκύλισμα των τελευταίων δέκα ημερών.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ανοίγοντας τον δρόμο για τερματισμό προς τον παρόν στο μεγάλο αιματοκύλισμα των τελευταίων δέκα ημερών.

Το δίκτυο "Channel 12" μετέδωσε ότι η εκεχειρία θα ξεκινήσει στις 2 τα ξημερώματα με βάση την τοπική ώρα. Την είδηση, για "αμοιβαία και ταυτόχρονη" ανακωχή επιβεβαίωσε και στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς .

Σύμφωνα με την Haaretz, αξιωματούχοι της χώρας εκτιμούν πως η διεθνής στήριξη προς την σφοδρή πολεμική επιχείρηση στη Γάζα έχει αρχίσει να στερεύει, ενώ πάντα υπήρχαν εκκλήσεις για εκεχειρία.

Άλλωστε, προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι ΗΠΑ, οι οποίες τάχθηκαν αναφανδόν υπέρ του Ισραήλ, όμως τις τελευταίες ημέρες καλούσαν δημόσια και παρασκηνιακά σε κατάπαυση του πυρός.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι εκτιμούν πως η συνέχιση των αιματηρών επιχειρήσεων θα έφερνε διεθνείς επικρίσεις και καταδίκη για το Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

