Φωτιά στην Κορινθία: “Πύρινη κόλαση” για δεύτερη νύχτα (βίντεο)

Τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστών να αναχαιτίσουν την προέλαση της πυρκαγιάς. Νέες εκκενώσεις οικισμών.

Δύσκολη προβλέπεται η νύχτα στα Γεράνεια, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε την Τετάρτη από τον Σχίνο Λουτρακίου, από καύση κλαδιών σε ελαιώνα και έχει κάψει πάνω από 20.000 στρέμματα - όπως ανέφερε ο Yφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από τα βόρεια, που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης, καθώς έχουν σταματήσει πλέον να επιχειρούν τα εναέρια μέσα λόγω της νύχτας.

Οι φλόγες πλέον κατευθύνονται προς τα Μέγαρα και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Λιακωτού, Κάτω Πευκενέα, Χάνι Δερβένι και Ι.Μ. Αγ. Ιερόθεου.

Μέχρι αυτήν τη στιγμή οι οικισμοί δεν κινδυνεύουν άμεσα, αλλά λόγω των προβλέψεων για ραγδαία ενίσχυση των ανέμων, η Πολιτική Προστασία έστειλε και πάλι μήνυμα νωρίτερα μέσω του 112, συστήνοντας την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών στις παραπάνω περιοχές.

Επίσης, συνιστά στους κατοίκους όλης της περιοχής να είναι σε εγρήγορση, ενώ σε πλήρη επιφυλακή είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις για περαιτέρω ενίσχυση αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει πολλές μεγάλες και ενεργές εστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται όλες, αλλά το έργο των πυροσβεστών είναι εξαιρετικά δύσκολο, λόγω του ότι το δάσος που καίγεται είναι συμπαγές και αδιαπέραστο. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο δάσος είναι κυρίως ιδιωτικό και δεν έχει υπάρξει ποτέ διαχείριση για πυρκαγιά, δεν υπάρχουν δρόμοι και είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Από την ώρα που νύχτωσε και σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, το βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στις επίγειες δυνάμεις και κυρίως στα πεζοπόρα τμήματα, ενώ τα οχήματα έχουν σχηματίσει περίμετρο για να εμποδίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς.

Αυτό είναι και το “στοίχημα” για τις νυχτερινές ώρες, ενώ με το πρώτο φως της μέρας θα πετάξουν και πάλι τα εναέρια μέσα, κάνοντας συνεχώς ρίψεις νερού στις εστίες.

Υπενθυμίζεται ότι στην πυρκαγιά επιχειρούν 265 πυροσβέστες με 82 οχήματα και 10 πεζοπόρα τμήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στρατιώτες.

