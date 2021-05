Λαύριο - Προμηθέας: Έκαναν το break οι Πατρινοί

Αθλητικά

Ο Προμηθέας κατόρθωσε να «σπάσει» την έδρα του Λαυρίου

«Break» με το... καλησπέρα σημείωσε ο Προμηθέας Πατρών, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων του στην ημιτελική φάση της Α1 Ανδρών/Basket League. Οι Αχαιοί πέρασαν νικηφόρα με 86-79 από την έδρα του Λαυρίου, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, κάνοντας ουσιαστικό βήμα για την πρόκρισή τους στους εφετινούς τελικούς του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μάκη Γιατρά θα υποδεχθεί το προσεχές Σάββατο (22/5, 18:00) το Λαύριο στο «Δ. Τόφαλος» με στόχο το 2-0 στη σειρά (η πρόκριση κρίνεται στις τρεις νίκες).

Μετά από ένα δυνατό ντέρμπι στα πρώτα τριάντα λεπτά, διάστημα που δεν μπορούσε να αναδείξει πρόωρο νικητή (60-58 στο 30΄), ο Προμηθέας εξαργύρωσε το ξέσπασμά του στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου.

Οι Αχαιοί ενεργοποίησαν την άμυνά τους και κρατώντας το Λαύριο στον 1 πόντο μέχρι το 33, έτρεξαν επιμέρους σκορ 1-11, γράφοντας το 61-69. Ένα τρίποντο του Μουράτου και ένα... γκολ-φάουλ του Κάρτερ έδωσε... πνοή και πάλι στην ομάδα του Χρήστου Σερέλη (67-70 στο 35΄), αλλά ο Αγραβάνης είχε τη λύση και από τα 7 (!) μέτρα κράτησε τον Προμηθέα σε απόσταση (67-73).

Τα επιθετικά ριμπάουντ του Λαυρίου, το βοήθησαν να κάνει ακόμη μία προσπάθεια ανατροπής, με τον Κόζι να ευστοχεί σε τρίποντο στο 38΄, μειώνοντας σε 73-75. Ωστόσο, η απάντηση του Φορντ ήταν άμεση από τα 6.75 (73-78), το Λαύριο δεν είχε και πάλι τύχη από τα 6.75 και οι Αχαιοί πήραν από τη γραμμή των ελευθέρων βολών το πολύτιμο «διπλό», υποχρεώνοντας το Λαύριο στη μόλις δεύτερη εφετινή εντός έδρας ήττα του.

Κορυφαίος των νικητών ο Τζιαν Κλαβέλ με 28 πόντους (5/8 τρίποντα) και 6 ασίστ, ενώ καθοριστική ήταν η προσφορά του Δημήτρη Αγραβάνη με 19 πόντους. Από το Λαύριο, που δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έφεση του στα επιθετικά ριμπάουντ (17 έναντι 7), ξεχώρισε ο Τάισον Κάρτερ με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 36-42, 60-58, 79-86

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 17 (1), Μουράτος 15 (2), Ντιαλό 9, Ντέιβις 6, Ανοσίκε 7, Κόζι 7 (1), Σάβατζ 4, Περσίδης, Ερμίδης, Γερομιχαλός 14 (2), Βουλγαρόπουλος

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Αγκμπελέσε 14, Κλαβέλ 28 (5), Λούντζης 7, Αγραβάνης 19 (3), Γκραντ 2, Γ. Αγραβάνης, Φορντ 12 (1), Χριστοδούλου 2, Κουρουπάκης, Γιαννόπουλος 2, Μπαζίνας.

