Eurovision 2021: Η Ελλάδα στον τελικό με το “Last Dance” (βίντεο)

Η Στεφανία Λυμπερακάκη παρέσυρε το κοινό σε έναν ξέφρενο χορό και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του διεθνούς διαγωνισμού τραγουδιού.

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, που την ήθελαν μεταξύ των κορυφαίων φαβορί του 2ου ημιτελικού της Eurovision, η Στεφανία Λυμπερακάκη, προκρίθηκε στον τελικό του Σαββάτου.

Με λαμπερή σκηνική παρουσία, η Στεφανία “μάγεψε” το κοινό, ερμηνεύοντας το “Last Dance” και γνώρισε την αποθέωση.

Το “Last Dance” είναι μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, ενώ τα ρούχα της τραγουδίστριας επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος.

Οι χώρες που εξασφάλισαν τα “εισιτήρια” από τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2021 για τον τελικό του Σαββάτου (με τη σειρά που ανακοινώθηκαν) ήταν:

Αλβανία

Σερβία

Βουλγαρία

Μολδαβία

Πορτογαλία

Ισλανδία

Σαν Μαρίνο

Ελβετία

Ελλάδα

Φινλανδία

Η 18χρονη Στεφανία Λυμπερακάκη είναι η νεότερη εκπρόσωπος που έχει στείλει ποτέ η Ελλάδα στον διαγωνισμό, αλλά και η νεότερη τραγουδίστρια που θα λάβει μέρος, φέτος, στην Eurovision.

Στον Β' Ημιτελικό συμμετείχαν οι εξής χώρες:

Σαν Μαρίνο

Εσθονία

Τσεχία

Ελλάδα

Αυστρία

Πολωνία

Μολδαβία

Ισλανδία

Σερβία

Γεωργία

Αλβανία

Πορτογαλία

Βουλγαρία

Φινλανδία

Λετονία

Ελβετία

Δανία

Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και της Ολλανδίας, ως διοργανώτριας χώρας, δεν διαγωνίζονται, αφού προκρίνονται απευθείας στον Τελικό της Eurovision. Ψηφίζουν όμως, στους δύο ημιτελικούς και συγκεκριμένα στον Β' Ημιτελικό ψήφισαν Γαλλία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία.

