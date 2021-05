Κόσμος

Μεσανατολικό - Χαμάς: με το “δάκτυλο στη σκανδάλη” παρά την κατάπαυση του πυρός

Μήνυμα στον Νετανιάχου από τη Χαμάς ότι θα μεγεθύνει τις δυνατότητες της αντίστασης. Τα αιτήματα του ισλαμικού κινήματος και οι απώλειες στις δύο πλευρές.

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αυτές που αποκάλεσε παραβιάσεις του στην Ιερουσαλήμ και να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί των τελευταίων 11 ημερών στη Λωρίδα της Γάζας, μερικές ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στα δύο μέρη σήμερα.

«Είναι αλήθεια ότι η μάχη τερματίζεται σήμερα αλλά ο (πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν) Νετανιάχου και ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι κρατάμε το δάκτυλο στη σκανδάλη και ότι θα μεγεθύνουμε τις δυνατότητες της αντίστασης», είπε ο Έζατ Ελ Ρασίκ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς στη Ντόχα.

Το ισλαμιστικό κίνημα απαιτεί ακόμη να προστατευθεί το τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ και να μην προχωρήσει η αναγκαστική έξωση Παλαιστινίων από τα σπίτια τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, κάτι που ο κ. Ρασίκ χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή».

Αφότου ξέσπασαν οι εχθροπραξίες, τη 10η Μαΐου, οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα κάνουν λόγο για 232 νεκρούς Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 65 παιδιά και 39 γυναίκες, καθώς και πάνω από 1.900 τραυματίες. Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, λογαριάζει πως σκότωσε τουλάχιστον 160 παλαιστίνιους μαχητές στον θύλακα.

Στο Ισραήλ καταμετρώνται 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες εξαιτίας των παλαιστινιακών ρουκετών που προκάλεσαν πανικό σε πολλές πόλεις, ιδίως στον νότο, ωθώντας κόσμο να τρέχει στα καταφύγια.

Την ανάφλεξη σήμανε η πρώτη εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών από τη Χαμάς εναντίον πόλεων του νότιου Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς 700 και πλέον Παλαιστίνιους οι οποίοι τραυματίστηκαν σε επεισόδια που σημειώθηκαν στο τέλος της προπερασμένης εβδομάδας και την περασμένη Δευτέρα με την ισραηλινή αστυνομία στην πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιοχή που κατέχει – παράνομα με βάση το διεθνές δίκαιο – το Ισραήλ από το 1967. Αφορμή των διαδηλώσεων ήταν η απειλή αναγκαστικής έξωσης οικογενειών Παλαιστινίων από τη συνοικία Σέιχ Τζάρα προς όφελος ισραηλινών εποίκων.