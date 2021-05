Αθλητικά

Euro 2020 - Πορτογαλία: οι παίκτες του Ολυμπιακού έμειναν εκτός αποστολής

Ποια είναι η σύνθεση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος που ανακοίνωσε ο Φερνάντο Σάντος.

Χωρίς τους τρεις παίκτες του Ολυμπιακού, Ζοζέ Σα, Ρούμπεν Σεμέδο και Μπρούμα, ανακοινώθηκε από τον Φερνάντο Σάντος η αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας για την τελική φάση του Euro 2020. Απών θα είναι και ο Ντάνιελ Ποντένσε της Γουλβς, μετά την χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε στη βουβωνική χώρα.

Οι Ίβηρες συμμετέχουν στον όμιλο-φωτιά (6ο) μαζί με τις Γερμανία, Γαλλία και Ουγγαρία, ενώ ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις 15 Ιουνίου με τους Μαγυάρους στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης.

Αναλυτικά η αποστολή της Πορτογαλίας:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Άντονι Λόπες (Λιόν), Ρουί Πατρίσιο (Γουλβς), Ρουί Σίλβα (Γρανάδα)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Ζοάο Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι), Νέλσον Σεμέδο (Μπαρτσελόνα), Ζοσέ Φόντε (Λιλ), Πέπε (Πόρτο), Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Νούνο Μέντες (Σπόρτινγκ), Ράφαελ Γκερέιρο (Ντόρτμουντ)

ΜΕΣΟΙ: Ντανίλο Περέιρα (Παρί Σεν Ζερμέν), Παλίνια, Ρούμπεν Νέβες (Γουλβς), Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ζοάο Μουτίνιο (Γουλβς), Ρενάτο Σάντσες (Λιλ), Σέρτζιο Ολιβέιρα (Πόρτο), Γουίλιαμ Καρβάλιο (Μπέτις)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Πέδρο Γκονσάλβες (Σπόρτινγκ), Αντρέ Σίλβα (Αιντραχτ Φρ.), Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι), Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέντους), Ντιόγκο Ζότα (Λίβερπουλ), Γκουέδες (Βαλένθια), Ζοάο Φέλιξ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Ράφα Σίλβα (Μπενφίκα).

