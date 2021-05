Πολιτισμός

Άρση lockdown: πρεμιέρα για τα θερινά σινεμά

Οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Ποιες κάνουν πρεμιέρα.

Επιστροφή στο σινεμά σήμερα, έπειτα από επτά μήνες, και τα θερινά είναι έτοιμα να υποδεχθούν το κοινό, με τη γνώριμη δροσιά τους, τα αρώματα και τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας.

Έτσι οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να δουν το "Nomadland", την καλύτερη ταινία της χρονιάς, που θριάμβευσε στα Όσκαρ κερδίζοντας τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α' Γυναικείου Ρόλου, με την συγκλονιστική Φράνσις ΜακΝτόρμαντ.

Επίσης, θα προβληθούν ακόμη επτά ταινίες και ανάμεσά τους το animation "Soul" (Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων και Μουσικής) και το υπερηρωικό σίκουελ "Wonder Woman 1984".

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες:

Πρόστιμο: Ελληνική δραματική περιπέτεια του Φωκίωνα Μπόγρη. Και πάλι κόσμος της νύχτας, έγκλημα, περιθώριο, ψυχολογικά αδιέξοδα και μπόλικη βωμολοχία…

Τρία Υπέροχα Κορίτσια: (Ε per il Τuo Βene) Ιταλική φαρσοκωμωδία του Ρολάντο Ραβέλο, με τις περιπέτειες τριών πατεράδων και των ατίθασων κοριτσιών τους, που έχει ορισμένες πλάκες, αλλά μέχρις εκεί.

Και οι Θεοί Τρελάθηκαν: (The Gods Must Be Crazy) Νοτιοαφρικανική κωμωδία του Τζέιμι Ουάις σε επανέκδοση. Τεράστια και αναπάντεχη εμπορική επιτυχία του 1980, με μία φυλή της ερήμου Καλαχάρι να λαμβάνουν ως δώρο από το θεό ένα άδειο μπουκάλι κόκα κόλα… Σήμερα, αν και κάπως ξεπερασμένη, έχει το ενδιαφέρον της και φυσικά αρκετά γέλιο.