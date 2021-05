Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παυλάκης στον ΑΝΤ1: δυστυχώς θα υπάρξει τέταρτο κύμα πανδημίας (βίντεο)

Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει ανοσία αγέλης αυτό το καλοκαίρι με τα εμβόλια που υπάρχουν.

Στην πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο καθηγητής Ιατρικής, Γιώργος Παυλάκης.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" εξέφρασε την άποψη ότι με τον κορονοϊό δεν έχουμε τελειώσει, ενώ θα υπάρξει και τέταρτο κύμα πανδημίας στη χώρα μας!

“Δυστυχώς θα υπάρξει τέταρτο κύμα. Κανείς δεν είναι ασφαλής, σε κανένα μέρος του κόσμου. Εάν η Ελλάδα αποκοιμηθεί, θα έχει μεγάλο πρόβλημα, θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτική” είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι με κοινωνική ευθύνη όλων μπορεί να αποφευχθεί το τέταρτο κύμα κορονοϊού.

Παράλληλα, ο κ. Παυλάκης εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει ανοσία αγέλης αυτό το καλοκαίρι με τα εμβόλια που υπάρχουν. “Κατά τη γνώμη μου δεν θα υπάρξει ούτε τον χειμώνα” είπε και πρόσθεσε ότι τα εμβόλια είναι θαυμαστά αλλά δεν είναι θαυματουργά.

Εξάλλου, για τις μεταλλάξεις τόνισε ότι υπάρχει κίνδυνος τα νέα στελέχη του ιού να είναι πιο ισχυρά. “Σε αυτήν την περίπτωση ίσως χρειαστεί και τρίτη δόση εμβολίου” είπε. Επέμεινε στο ότι χωρίς μέτρα όλα γίνονται δυσκολότερα, ενώ δήλωσε ότι μπορεί να πληρώσουμε τη χαλάρωση των μέτρων.

Τέλος, σε ότι έχει να κάνει με τα αντισώματα, τόνισε ότι όσοι νόσησαν τα διατηρούν και μετά από 8 με 10 μήνες, ενώ αυτοί που δεν έχουν καλό ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να μην αναπτύξουν καλή ανοσία.

