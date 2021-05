Κοινωνία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη - Σταμούλης στον ΑΝΤ1: δύσκολο να γίνουν αντιπυρικές ζώνες

Τι είπε ο Δήμαρχος Μεγαρέων για τις εκτάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες και το ενδεχόμενο μελλοντικής “αξιοποίησης” τους.

«Η φωτιά στο δάσος και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Παραμένουμε ανήσυχοι, διότι και χθες το πρωί θεωρούσαμε ότι θα υπάρξει καλή εξέλιξη, αλλά λόγω των ανέμων αυτό δεν έγινε», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Μεγαρέων για την πυρκαγιά που μαίνεται στα Γεράνεια Όρη.

Ο Γρηγόρης Σταμούλης σημείωσε ότι στα Γεράνεια, «λόγω της μορφολογίας, με τις χαράδρες, είναι δύσκολο να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες, ουσιαστικά οδοί πρόσβασης».

Σε ότι αφορά τις αναφορές για τα αίτια της πυρκαγιάς και την απόδοση της από πολλούς σε εμπρησμό, με στόχο την μελλοντική εκμετάλλευση της περιοχής, ο κ. Σταμούλης είπε «οι εκτάσεις που καίγονται δεν μπορούν να τύχουν κάποιας εκμετάλλευσης μετά, ούτε οικόπεδα μπορούν να γίνουν ούτε να έχουν κάποια άλλης χρήση».





