“The 2Night Show”: ο Στράτος Τζώρτζογλου για την “Φάρμα” και την ιστορία της ζωής του (βίντεο)

“Σαρωτικός” για ακόμη μια φορά, ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για όλους και για όλα.

Αποκαλυπτικός ήταν ο Στράτος Τζώρτζογλου που βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο «The 2 Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε για την συμμετοχή του στην «Φάρμα», τις συγκρούσεις και την καθημερινότητα του εκεί, καθώς και τις σχέσεις με άλλους συμπαίκτες του.

Περιγράφοντας τη ζωή του, φανέρωσε και τον λόγο που τον έκανε να πει το «ναι» στο ριάλιτι περιπέτειας. Μεταξύ άλλων, σχολιάζει τις παρεξηγήσεις, την εκρηκτική του συμπεριφορά μέσα στο παιχνίδι και εξηγεί τον λόγο που δεν έχει δει ούτε ένα επεισόδιο.

Ακόμη, μίλησε για τον γιο του, Αλκιβιάδη, καθώς και για τη σύζυγό του, Σοφία με την οποία, όπως λέει, θα γυρίσει όλον τον κόσμο αυτό το καλοκαίρι.

