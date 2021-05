Life

Παπατριανταφύλλου στο “The 2Night Show”: ο “Ήλιος” και οι βάρδιες στο περίπτερο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο ηθοποιός για την καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, την σχέση του με την τηλεόραση και την οικογενειακή επιχείρηση στην οποία βοηθάει κι εκείνος.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνάντησε την Πέμπτη τον Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος» μίλησε για την απόφαση να ακολουθήσει το όνειρό του να γίνει ηθοποιός και εξηγεί γιατί τόσα χρόνια δεν είχε πολύ καλή σχέση με την τηλεόραση.

Εξήγησε ακόμη πώς είναι να παίζεις στην τηλεόραση και να συνεχίζεις να εργάζεσαι και στο περίπτερο του πατέρα σου; Τι λένε οι πελάτες όταν τον αναγνωρίζουν;

Ακόμη, αναφέρθηκε στην ομοιότητά του με τον καλό του φίλο και συνάδελφο, Γιώργο Γεροντιδάκη από τις «Άγριες Μέλισσες» και μίλησε για την φιλία που τους συνδέει.

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020 - Πορτογαλία: οι παίκτες του Ολυμπιακού έμειναν εκτός αποστολής

Επίθεση με χημικό υγρό στην Χίο: στο νοσοκομείο το θύμα

Κωνσταντίνου και Ελένης: η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων