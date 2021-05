Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΟΦ: το εμβόλιο της AstraZeneca σχετίζεται με τις θρομβώσεις στην Κρήτη

Επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της μιας ασθενούς. Τι λέει ο Διοικητής του Νοσοκομείου στον ΑΝΤ1 για τα τρία περιστατικά.

Τουλάχιστον τα δύο από τα τρία περιστατικά θρομβώσεων, του 35χρονου και της 44χρονης, σχετίζονται με το εμβόλιο της AstraZeneca, αναφέρει το προσωρινό πόρισμα από την επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, την ώρα που η υγεία της γυναίκας που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρουσίασε νέα επιδείνωση.

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί χθες από το Βενιζέλειο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μετά από την ορθή, όπως αποδείχτηκε, πρόβλεψη των γιατρών, ότι η κατάστασή της θα επιδεινωθεί και θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί από ειδικότητες, που δεν διαθέτει το Βενιζέλειο. Εισήχθη εξ αρχής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και παρουσίασε εγκεφαλική αιμορραγία λίγο μετά το μεσημέρι.

Η 44χρονη έχει υποστεί ένα εξαιρετικά σπάνιο αλλά γνωστό στην επιστημονική κοινότητα σύνδρομο, το σύνδρομο θρομβοπενίας προκαλούμενη από εμβολιασμό, το οποίο παρουσιάζεται σε ένα άτομο στις 200.000 πληθυσμού. Το σύνδρομο προκαλεί ταυτόχρονα πτώση των αιμοπεταλίων, δηλαδή αιμορραγία και πήξη του αίματος, δηλαδή θρόμβους.

Υπό διερεύνηση βρίσκεται ακόμα η περίπτωση της 47χρονης, που νοσηλεύεται στη νευρολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ με συμπτώματα παράλυσης. Το πόρισμα της επιτροπής επικυρώνει τις αρχικές εξετάσεις, που έγιναν στους δύο εμβολιασθέντες και αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, είπε ότι «για την 47χρονη, που εμβολιάστηκε στην Χερσόνησο με το εμβόλιο της AstraZeneca υπάρχει μια μικρή βελτίωση, καθώς υπάρχει κινητικότητα από χθες στο ένα της πόδι».

«Η 44χρονη παρουσίασε μια πτώση του επιπέδου συνείδησης, διασωληνώθηκε, έγινε αξονική τομογραφία και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εγκεφαλική αιμορραγία. Η νύχτα πέρασε ήρεμα, σήμερα το πρωί παραμένει σταθερή και ελπίζουμε σιγά – σιγά να υπάρξει βελτίωση της υγείας της», ανέφερε ο κ. Χαλκιδιάκης.

Όπως τόνισε, «ήταν αξιοσημείωτο ότι είχαμε να κάνουμε με σπάνιες, αρτηριακές θρομβώσεις, όπως του 35χρονου και της 47χρονης, που έκανε μια θρόμβωση στην καρωτίδα. Αναζητούμε διαρκώς στην βιβλιογραφία τι υπάρχει για τις αρτηριακές θρομβώσεις και πως μπορεί να βοηθηθούμε, αλλά δεν βρίσκουμε τίποτα».