Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: ο Χαρδαλιάς για την εξέλιξη της πυρκαγιάς (βίντεο)

Η νεότερη ενημέρωση απο τον Υφυπ. Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στα Γεράνεια Όρη, σε Κορινθία και Αττική για τρίτη ημέρα, έκανε το πρωί της Παρασκευής ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής είχε εμφανιστεί αισιόδοξος για την μάχη με τις φλόγες.

