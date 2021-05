Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: 11000 κρούσματα ημερησίως αν η χώρα είχε το ιικό φορτίο της Καλύμνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πορεία της πανδημίας στην χώρα. Σε ποιες περιοχές παρουσιάζεται αύξηση κρουσμάτων. Τι είπε για την εισπνοή καπνού από την φωτιά στα Γεράνεια Όρη.

Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, την κατάσταση στην Κάλυμνο αλλά και άλλες επαρχιακές πόλεις μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης.



Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη «τα πράγματα εξελίσσονται περίπου ομαλά, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό σοκ από το Πάσχα» είπε και πρόσθεσε ότι «έχουμε μείωση 35% στα κρούσματα»

Παράλληλα, σημείωσε ότι «έχουμε σημαντική μείωση στους διασωληνωμένους αλλά και στους νοσηλευόμενους».

Για την Κάλυμνο ο κ. Τζανάκης υπογράμμισε ότι «βρίσκεται στο χειρότερο σημείο από την αρχή του πανδημικού κύματος» και υπογράμμισε ότι «αν όλη η χώρα είχε το ιικό φορτίο που έχει αυτή την στιγμή η Κάλυμνος θα μετράγαμε 11.000 κρούσματα ημερησίως».

Ωστόσο, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα στην Κάλυμνο παρουσιάζουν «ραγδαία μείωση». «Επιτέλους εφαρμόστηκαν τα μέτρα» είπε χαρακτηριστικά.



Επίσης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας σημειώνοντας ότι «οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων θα τηρήσουν τους κανόνες, δεν θα είναι αρνητική η μεγάλη εικόνα αν τηρήσουμε τα μέτρα».

Όμως, τόνισε ότι «υπάρχουν περιοχές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, όπως στην Αιτωλοακαρνανία, όπου τις ημέρες του Πάσχα υπήρχε μεγάλη άνοδος στα κρούσματα» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να δούμε στην επαρχία τι ρόλο έπαιξαν οι θρησκευτικές τελετές», όπου μαζεύτηκε κόσμος.

Στην αρχή των δηλώσεων του ο κ. Τζανάκης αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, που έφτασε στην Αθήνα, από την φωτιά στα Γεράνεια Όρη.

Όπως είπε «ο καπνός που εισπνεύσαμε είναι πολύ κακό», ιδιαίτερα για ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Κάποιοι μπορεί να οδηγηθούν στο νοσοκομείο, είπε. Ωστόσο, η εισπνοή του καπνού είναι κακό και για τους υγιείς στους οποίους μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, αν αθλούνται και μένουν για πολύ ώρα έξω.

«Καλό θα είναι να μένουμε μέσα στο σπίτι» είπε και πρόσθεσε ότι οι μάσκες του κορονοϊού προστατεύουν ως ένα σημείο. Ο κ. Τζανάκης συνιστά στους πολίτες «όχι άθληση» και «να μένουν στο σπίτι όσοι έχουν χρόνια προβλήματα».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΦ: το εμβόλιο της AstraZeneca σχετίζεται με τις θρομβώσεις στην Κρήτη

Καιρός - Τάσος Αρνιακός: εξασθενούν οι άνεμοι, έρχονται 35αρια (βίντεο)