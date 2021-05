Πολιτική

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη - Χαρδαλιάς: πάνω από 40.000 καμένα στρέμματα

Τι είπε για την πορεία της φωτιάς, τις κατοικίες που τυλίχθηκαν στις φλόγες και τα μηνύματα στο 112.

Για τη μάχη που δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στα πύρινα μέτωπα, στα Γεράνεια Όρη, ενημέρωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, κάνοντας γνωστό ότι έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πολλές κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές και κάποιες εξ αυτών έχουν καταστραφεί, αλλά πρόκειται κυρίως για εξοχικές κατοικίες, μακριά από τον αστικό ιστό. «Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κέρδισαν το στοίχημα παρά τις ριπές, τα 8 μποφορ και τους στροβιλισμούς. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα ήταν ολέθρια» τόνισε. Πρόσθεσε δε ότι η νύχτα ήταν δύσκολη και δόθηκε μάχη για την προστασία του καταφυγίου Άγριας Ζωής.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ακόμα ότι εκδόθηκαν τέσσερα μηνύματα από το 112 και σχολίασε ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι μηχανισμός ενημέρωσης, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ. «Το 112 είναι η έσχατη λύση, το τελευταίο εργαλείο που έχουμε για την απομάκρυνση των πολιτών. Πρώτα χρησιμοποιούμε τα πρωτόκολλα. Την πρώτη μέρα συντεταγμένα έγινε η απομάκρυνση των κατοίκων και δεν χρειάστηκε η ενεργοποίησή του. Στη συνέχεια επειδή άλλαξαν απότομα οι καιρικές συνθήκες το ενεργοποιήσαμε. Το 112 δεν είναι μηχανισμός ενημέρωσης. Πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ και με μόνο μέλημα πως θα σώσουμε την ανθρώπινη ζωή».

Όσον αφορά στη σημερινή εικόνα της φωτιάς, είπε ότι είναι σαφώς καλύτερη και ανακοίνωσε ότι επιχειρούν 8 καναντέρ, 10 πετσετελ, 2 σινουκ, ένα σουπερ πούμα, ελικόπτερα της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ. Ο υφυπουργός τόνισε επίσης ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια που εκδηλώνεται τόσο μεγάλη πυρκαγιά με τέτοιες καιρικές συνθήκες την περίοδο αυτή. Η προηγούμενη ήταν στη Σάμο. “Ο μηχανισμός παραμένει σε απόλυτη επαγρύπνηση. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η πυρκαγιά θα οριοθετηθεί” κατέληξε.