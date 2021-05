Life

“The 2Night Show”: ο Γιώργος Αρσενάκος για την σύμπραξη Βίσση - Βανδή (βίντεο)

Τι είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την ζωή και την καριέρα του. Πως τον περιέγραψαν τρεις δημοφιλείς τραγουδιστές.

Την Πέμπτη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Αρσενάκο, σε μια συνέντευξη με πολλές ειδήσεις.

O CEO και συνιδρυτής της Panik Εntertainment Group, μίλησε για τις σπουδές του, για την πρώτη καλλιτεχνική του δουλειά στο πλευρό του Γιώργου Τσαλίκη, για την ελληνική δισκογραφία, για τη γνωριμία και τη φιλία του με τον Πάρι Κασιδόκωστα, καθώς και για την ίδρυση της Panik Εntertainment Group.

Για εκείνον μίλησαν με θερμά λόγια η Καίτη Γαρμπή, ο Γιάννης Πλούταρχος και η Ελένη Φουρέιρα.

Ο Γιώργος Αρσενάκος αποκάλυψε το παρασκήνιο της συμμετοχής της Ελένης Φουρέιρα στη Eurovision αλλά και τα επόμενα βήματα στην συνεργασία της Άννας Βίσση και της Δέσποινας Βανδή.

