Οικονομία

Φόρος ακινήτων: παράταση για την υποβολή δηλώσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2021 μέχρι την 27.8.2021 σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων, ειδικά για το έτος 2021, παρατείνεται μέχρι την 27.8.2021.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε επίσης η παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Μαΐου 2021 για ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών στην Εφορία απο πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: έναρξη κρουαζιέρας με αισιοδοξία και χαμόγελα (βίντεο)

Euro 2020 - Πορτογαλία: οι παίκτες του Ολυμπιακού έμειναν εκτός αποστολής

Επίθεση με χημικό υγρό στην Χίο: στο νοσοκομείο το θύμα