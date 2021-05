Life

Eurovision 2021: η Stefania για τον τελικό και η “ακτινογραφία” στις εμφανίσεις της Πέμπτης (βίντεο)

Γιατί είπε ότι φοβήθηκε ότι η Ελλάδα δεν θα περνούσε στον τελικό του Σαββάτου. Όσα έγιναν στον ημιτελικό και τα προγνωστικά για Ελλάδα, Κύπρο και τον μεγάλο νικητή.

Εντυπωσίασε τους φαν της Eurovision η Stefania με το Last Dance στον Α’ Ημιτελικό το βράδυ της Πέμπτης 20/5 και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την Ελλάδα στον τελικό της Eurovision 2021, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 22/5 στις 22:00 ώρα Ελλάδας

Λίγη ώρα μετά την πρόκρισή της στον τελικό της Eurovision 2021, η 18χρονη, μίλησε στις κάμερες και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό, τη συγκίνησή της αλλά και την αγωνία της για τη μεγάλη μέρα.

Όπως είπε η Stefania, «Το πρώτο πράγμα που είπα όταν προκριθήκαμε ήταν “oh, my God”. Συγκινήθηκα με το αποτέλεσμα. Φοβήθηκα πως δε θα περνούσα, γιατί δεν έλεγαν Ελλάδα και είπα “αυτό ήταν, πάμε σπίτι”. Πάνω στη σκηνή είχα λίγο άγχος. To είδα το αποτέλεσμα στη σκηνή και μου άρεσε πολύ. Ήταν δύσκολη σκηνική παρουσία, αλλά έχουμε κάνει πολλές πρόβες. Οπότε όλα καλά. Στον τελικό δε θα αλλάξει τίποτα, έτσι θα είναι το τραγούδι στη σκηνή. Το πρώτο μήνυμα που πήρα μετά τον τελικό ήταν από τη μαμά μου. Μου είπε πως ήμουν τέλεια. Το τελευταίο τηλεφώνημα που έκανα πριν ανέβω στη σκηνή ήταν στην αδερφή μου. Το Σάββατο πρέπει να είμαι πιο χαρούμενη στη σκηνή».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», σε ζωντανή σύνδεση από το Ρότερνταμ, ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 Θάνος Κλωνόπουλος, αναφέρθηκε στα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν την Πέμπτη και στο πως αυτό θα μπορούσε να αποτραπεί να επαναληφθεί το Σάββατο, ενώ μετέφερε και τα σχόλια ξένων δημοσιογράφων. Ακόμη, είπε ότι η Ελλάδα έχει υποχωρήσει στα στοιχήματα, ενώ το τραγούδι της Κύπρου έχει πάει καλύτερα από της Ελλάδας σε σχέση με τις θεάσεις στο YouTube.

Ο vocal coach Αλεξ Παναγής, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της Στεφανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει μάτια σαν ελάφι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Είναι ένα αθώο κορίτσι στην σκηνή της Eurovision».

Αφού προβλήθηκε βίντεο με τις δέκα πιο εκκεντρικές παρουσίες στην σκηνή της Eurovision, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στους αστρολογικούς χάρτες των τραγουδιστριών που εκπροσωπούν Ελλάδα και Κύπρο, λέγοντας ότι η Έλενα Τσαγκρινού δείχνει να έχει μεγαλύτερη δυναμική

Παρακολουθείστε όσα ειπώθηκαν και έγιναν στο «Πρωινό», καθώς και τα προγνωστικά όλων για τον μεγάλο νικητή της βραδιάς του τελικού: