Τουρκία: Πρόστιμο στον Κιλιτσντάρογλου για προσβολή της οικογένειας Ερντογάν

Χρηματικό πρόστιμο στην οικογένεια Ερντογάν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP, αξιωματική αντιπολίτευση), είναι υποχρεωμένος να καταβάλει πρόστιμο ύψους 142.000 τουρκικών λιρών (σχεδόν 14 χιλιάδων ευρώ) διότι υποστήριξε ότι η οικογένεια του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιδόταν σε φοροδιαφυγή, δυνάμει δικαστικής απόφασης στην οποία αναφέρθηκε χθες το τουρκικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το δικαστήριο διέταξε τον κ. Κιλιτσντάρογλου να καταβάλει 100.000 λίρες στον αρχηγό του κράτους ως αποζημίωση και το υπόλοιπο ποσό στα άλλα πρόσωπα που κατηγόρησε για φοροδιαφυγή. Η χθεσινή απόφαση επικύρωσε πρωτόδικη.

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο πρόεδρος της Τουρκίας, ένας από τους γιους του και ακόμη ένας συγγενής του κ. Ερντογάν έκαναν μήνυση στον κ. Κιλιτσντάρογλου για συκοφαντική δυσφήμιση, απαιτώντας αρχικά να του επιβληθεί να πληρώσει πρόστιμο 1,5 εκατομμυρίων λιρών.

Το CHP είχε κατηγορήσει τότε ανθρώπους στο περιβάλλον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι μετέφεραν εκατομμύρια δολάρια στη Νήσο του Μαν, αυτόνομο βρετανικό προτεκτοράτο που κατηγορείται συχνά πως διευκολύνει τη φοροδιαφυγή.

Το CHP είχε δώσει την περίοδο εκείνη στη δημοσιότητα έγγραφα, ανάμεσά τους statements για τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών. Ο κ. Ερντογάν απέρριψε τις καταγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ψέματα.7

