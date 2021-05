Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: με το βλέμμα στη νέα κατάθεση του πιλότου οι Αρχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προβληματισμός στο Ανθρωποκτονιών, τα στοιχεία που έδωσε η ψυχολόγος της 20χρονης Καρολάιν και τα αναπάντητα ερωτήματα.

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών, προς πάσα κατεύθυνση, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εκτελεστών της 20χρονης Καρολάιν, μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ αναμένεται να καλέσουν σε νέα κατάθεση τον 32χρονο σύζυγό της προκειμένου να δώσει αναλυτικότερες περιγραφές για την εισβολή των ληστών στην μεζονέτα. Ο ίδιος θα κληθεί να απαντήσει σε ποιο χρονικό σημείο έχασε τις αισθήσεις του και αν θυμάται κάτι νέο σε σχέση με όσα έχει ήδη καταθέσει.

Στα όσα εξετάζονται ήδη στο Ανθρωποκτονιών προστέθηκαν και τα στοιχεία που έδωσε στις Αρχές η ψυχολόγος της 20χρονης Καρολάιν, τα οποία δεν αποκλείεται να οδηγήσουν στη λύση του μυστηρίου με το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Προβληματισμός πάντως επικρατεί στους ερευνητές της υπόθεσης, καθώς ελάχιστα στοιχεία έχουν βρεθεί μέσα στη μεζονέτα της οδού Παναγούλη κι αυτό γιατί οι δράστες φεύγοντας πήραν μέχρι και τις κάρτες μνήμης από τις κάμερες.

Εν τω μεταξύ τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 43χρονος Γεωργιανός μετά την απολογία του για την υπόθεση ληστείας σε βάρος ηλικιωμένων με βασανισμό σε ορεινή περιοχή του Πικερμίου, τον Μάρτιο του 2021.

Ο κατηγορούμενος, για ληστείες κατά συρροή και απλή σωματική βλάβη, συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα, με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, από τους Κήπους του Έβρου λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαύδος: Θρήνος στο μνημόσυνο της Κορίνας - Έχτισαν εκκλησάκι στη μνήμη της (εικόνες)

Εμβολιασμοί – Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για τους κάτω των 30 ετών

ΕΟΦ: το εμβόλιο της AstraZeneca σχετίζεται με τις θρομβώσεις στην Κρήτη