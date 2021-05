Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” με Χαριστέα και Μαρτίνς

Ο πρεσβευτής του Euro και πρωταθλητής του 2004 μιλά για όλους και για όλα. Ξεχωριστοί καλεσμένοι και αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει και ο ΑΝΤ1 σας βάζει στο κλίμα με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ EURO 2020», με τους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη.

Η δράση θα συνεχιστεί αυτό το Σάββατο 22 Μαΐου στις 13:45 και ο πρεσβευτής του Euro 2020 και πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004, Άγγελος Χαριστέας, θα μιλήσει σε ζωντανή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για τα φαβορί της κορυφαίας διοργάνωσης. Παράλληλα, ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ο πρώτος παίκτης από το ελληνικό πρωτάθλημα που κλήθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας του για το Euro 2020, μιλάει στον ΑΝΤ1.

Την Κυριακή 23 Μαΐου στις 13:45 θα προβληθεί ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον όμιλο... φωτιά με Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, παραχώρησε συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και μιλάει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Φερνάντο Σάντος.

Σύσσωμο το αθλητικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το Euro 2020 με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1. Μη χάσεις στιγμή!

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

