Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανακαλύφθηκε ο αρχαιότερος και πιο μακρινός σπειροειδής γαλαξίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο BRI 1335-0417, όπως ονομάστηκε, ανακαλύφθηκε με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου ALMA στην έρημο Ατακάμα της Χιλής.

Μία ομάδα Ιαπώνων αστρονόμων ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε τον αρχαιότερο και μακρινότερο γαλαξία με σπειροειδή μορφολογία, δηλαδή παρόμοια με του δικού μας γαλαξία. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 12,4 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, μόλις 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια μετά την αρχική «Μεγάλη Έκρηξη» (Μπιγκ Μπανγκ) δημιουργίας του σύμπαντος.

Ο BRI 1335-0417, όπως ονομάστηκε, ανακαλύφθηκε με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου ALMA στην έρημο Ατακάμα της Χιλής και η μάζα του εκτιμάται ότι είναι περίπου ίδια με εκείνη του δικού μας σπειροειδούς γαλαξία, καθώς ο γαλαξίας βρισκόταν σε φάση έντονης γέννησης άστρων. Η σπειροειδής δομή του εκτείνεται σε απόσταση περίπου 15.000 ετών φωτός από το γαλαξιακό κέντρο του, κάτι που υποδηλώνει ότι έχει περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του δικού μας γαλαξία. Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή Τακαφούμι Τσουκούι του Πανεπιστημίου Sokendai, «για έναν γαλαξία του πρώιμου σύμπαντος, ο BRI 1335-0417 ήταν ένας γίγαντας».

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science», ανακοίνωσαν ότι η ανακάλυψη ενός σπειροειδούς γαλαξία σε τόσο πρώιμη φάση του σύμπαντος εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τη δημιουργία των γαλαξιών αυτής της μορφής. Οι σπειροειδείς γαλαξίες αποτελούν έως το 70% των γαλαξιών στο σύμπαν. Όμως, όσο μακρύτερα στον χώρο και στον χρόνο πηγαίνει κανείς τόσο σπανίζει η παρουσία τους.

Ειδήσεις σήμερα: