Λίτσα Πατέρα: Προβλέψεις ζωδίων για το τριήμερο (βίντεο)

Ποιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και τι ανατρέπεται από την ερχόμενη εβδομάδα.

Τις προβλέψεις της για το τριήμερο για όλα τα ζώδια έκανε το πρωί της Παρασκευής η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, «στις 30 Μαΐου θα γίνει ανάδρομος ο Ερμής, αλλά μπορεί αυτά που λέμε, που σκεφτόμαστε και υπογράφουμε να μην είναι όντως έτσι, αλλά να μας παρασύρει ο Ποσειδώνας».

Σημείωσε ακόμη ότι «η Αφροδίτη διατηρεί και αυτήν την εβδομάδα σε καλό επίπεδο τις σχέσεις, όμως αυτό αναμένεται να αλλάξει την επόμενη εβδομάδα».

Παρακολουθήστε τις αναλυτικές προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για το τριήμερο:





