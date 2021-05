Ζώδια

Eurovision 2021 - Λίτσα Πατέρα: τι λένε τα άστρα για Stefania και Τσαγκρινού (βίντεο)

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” αναφέρεται σε όσα προκύπτουν από τους αστρολογικούς χάρτες των δύο τραγουδιστριών.

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision, όπου μεταξύ άλλων θα αναμετρηθούν για την Ελλάδα η Stefania και για την Κύπρο η Έλενα Τσαγκρινού, η Λίτσα Πατέρα έφτιαξε και μοιράστηκε με την παρέα της εκπομπής «Το Πρωινό» τους αστρολογικούς χάρτες των δύο τραγουδιστριών.

Όπως είπε «η Στεφανία Λυμπερακάκη έχει πολλούς πλανήτες στον Τοξότη, αλλά μόνο 2 πλανήτες στον Σκορπιό, ενώ η Έλενα Τσαγκρινού έχει τρομερή δύναμη, καθώς έχει 5 πλανήτες στον Σκορπιό».

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» συμπλήρωσε λίγο αργότερα ότι «Η Stefania είναι αρκετά πιεσμένη, ενώ η Τσαγκρινού έχει μια μεγαλύτερη δύναμη. Ειδικά για την Στεφανία που είναι μικρό κορίτσι, όλα αυτά την βρίσκουν σε μια ηλικία που δεν ξέρω πως μπορεί να το διαχειριστεί. Αυτό το κορίτσι από το 2022 και το 2023 θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία».

