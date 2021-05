Κόσμος

Αλβανία: Μήνυση Μπερίσα στον Μπλίνκεν

Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Αλβανίας μήνυσε προσωπικά τον Αμερικανό ΥΠΕΞ. Ποιος ήταν ο λόγος.

Με μήνυση εναντίον του ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν σε γαλλικό δικαστήριο αντιδρά ο Σαλί Μπερίσα, στην ανακοίνωση του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ περί απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ του ιδίου και της οικογένειάς του.

Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Αλβανίας ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου στα Τίρανα, ότι μήνυσε προσωπικά τον Άντονι Μπλίνκεν για συκοφαντική δυσφήμηση σε δικαστήριο «ουδέτερης χώρας» και συγκεκριμένα στη Γαλλία.

Ο Μπερίσα επανέλαβε ότι καμιά από τις κατηγορίες δεν ευσταθεί και ότι το μέτρο έχει πολιτικό υπόβαθρο, ενώ δεν εξήγησε τους πολιτικούς λόγους που τον θέτουν απέναντι στην πολιτική των ΗΠΑ, περιοριζόμενος να αναφέρει πως ο φάκελος εναντίον του ετοιμάστηκε στα γραφεία του πρωθυπουργού της χώρας Έντι Ράμα. Πρόσθεσε δε, ότι θα επανέλθει δυναμικά στην πολιτική, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαθέτει πολλά «χαρτιά» στα χέρια του.

Σε μια άλλη εξέλιξη, χθες, το Ειδικό Δικαστήριο κατά της διαφθοράς στα Τίρανα καταδίκασε με δύο χρόνια κάθειρξη τον πρώην γενικό εισαγγελέα στη χώρα Αντριατίκ Λάλα για απόκρυψη εσόδων και αδικαιολόγητη περιουσία. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης την κατάσχεση πέντε ακινήτων του πρώην γενικού εισαγγελέα.

Είναι ο πρώτος ανώτατος παράγοντας της αλβανικής δικαιοσύνης που τιμωρείται στη χώρα. Να τονιστεί ότι, λόγω πολιτικών συμφερόντων των κομμάτων εξουσίας, κανένας από τους μέχρι τώρα γενικούς εισαγγελείς στην περίοδο μεταπολίτευσης στην Αλβανία δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη θητεία του.

