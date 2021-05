Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εμβολιασμός παιδιών άνω των 16 ετών και στην Ελλάδα

Σε περίπτωση που ο EMA εγκρίνει το εμβόλιο της Pfizer και για μικρότερες ηλικίες «θα πάμε και πιο κάτω» δηλώνει ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 16-18 ετών προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας πρωτοβάθμιας φροντίδας του υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ σημείωσε μάλιστα ότι οι νέοι κάτω των 30 ετών δεν θα λάβουν το εμβόλιο της AstraZeneca.

Ερωτηθείς για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών, ανέφερε ότι με βάση τον σχεδιασμό θα γίνει εντός του Ιουνίου και σε κάθε περίπτωση τα ραντεβού θα ανοίγουν ανά πενταετία, ξεκινώντας από τους 25-29 ετών.

«Για τους 18-29 ετών υπάρχουν δύο παράγοντες που θα πρέπει να προσμετρήσουμε. Ο ένας είναι οι παραδόσεις των εταιρειών γιατί υπάρχουν κάποιες αναταράξεις το τελευταίο διάστημα και ο δεύτερος είναι η συμμετοχή της προηγούμενης ομάδας. Με βάση αυτό τον σχεδιασμό εντός του Ιουνίου θα προχωρήσουμε και στην επόμενη πενταετία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε δε ότι ο εμβολιασμός αυτής της ομάδας δε θα σταματήσει στους 18αρηδες, αλλά θα επεκταθεί και στα παιδιά από 16 ετών, για τα οποία το εμβόλιο της Pfizer έχει λάβει τη σχετική έγκριση. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι σε περίπτωση που ο EMA εγκρίνει το εμβόλιο της Pfizer και για μικρότερες ηλικίες «θα πάμε και πιο κάτω».

