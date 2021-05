Life

Ο Mad Clip στο “Πρωινό” για την Φουρέιρα και το τραγούδι τους (βίντεο)

Τι λέει για την νέα επιτυχία, την σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα και το πάθος του. Γιατί χαρακτήρισε τον εαυτό του ως “κωλόπαιδο”.

Γύρω στα 1,5 εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube είχε τις πρώτες τέσσερις ώρες της ανάρτησης του, το βιντεοκλίπ του τραγουδιού του Mad Clip και της Ελένης Φουρέιρα, που “τίναξαν την μπάνκα στον αέρα”.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενος στην αποδοχή της δουλείας του από το κοινό, ο Mad Clip είπε «εμείς “πολεμάμε” συνέχεια. Κάθε τραγούδι το κάνω σαν να είναι το πρώτο μου τραγούδι. Χαίρομαι πολύ που κάνουμε την μια επιτυχία την μια μετά την άλλη».

Για την Ελένη Φουρέιρα, ο Mad Clip είπε «Η Ελένη είναι super star. Εγώ έπαθα πλάκα με το πόσο σίγουρη ήταν μπροστά από την κάμερα, σε κάθε κίνηση της, σε κάθε βλέμμα στο φακό. Έχει αυτοπεποίθηση σε καθετί που κάνει. Είχαμε πραγματική χημεία με την Ελένη από την πρώτη στιγμή, δεν είμαστε δύο καλλιτέχνες που απλώς μας έφεραν κοντά για να κάνουμε ένα τραγούδι».

«Εγώ ξεκίνησα πραγματικά στο μηδέν και πάντα ήθελα να πετύχω κάποια πράγματα στην ζωή μου. Πριν ασχοληθώ με την μουσική, ήμουν ένα “κωλόπαιδο”, ένα παλικαράκι που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του. Όταν ξεκινάς από το μηδέν, είναι δεδομένο να θες να αποκτήσεις “καλά πράγματα” στην ζωή», είπε ο Mad Clip συμπληρώνοντας ότι έχει πάθος και αδυναμία στα αυτοκίνητα, λέγοντας δε «αυτό που θέλω, να το αγοράσω».

Μίλησε με πολλή θέρμη για την σύντροφο του, λέγοντας ότι είναι μαζί τέσσερα χρόνια και αναφέροντας χαρακτηριστικά «την λατρεύω, ήταν δίπλα μου από την αρχή. Πίστεψε σε μένα, δεν μου γύρισε την πλάτη ποτέ, ούτε στις δύσκολες στιγμές. Εκτός από σύντροφος μου, είναι και ο “κολλητός” μου”.

Για τον τελικό της Eurovision, o Mad Clip είπε ότι το τραγούδι της Κύπρου είναι πιο «δυνατό» από αυτό της Ελλάδας, ενώ από άλλες συμμετοχές ανέφερε ότι πρόσεξε πως το τραγούδι της Ρωσίας έχει πολλά «χτυπήματα» στο YouTube.

