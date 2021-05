Πολιτική

Μεσανατολικό: Το ΥΠΕΞ για την εκεχειρία σε Ισραήλ και Γάζα

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για την επίτευξη εκεχειρίας στο Ισραήλ και την Γάζα.

«Καλωσορίζουμε την επίτευξη εκεχειρίας στο Ισραήλ και την Γάζα, η οποία ευελπιστούμε ότι θα επιτρέψει την εμπέδωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Η Ελλάδα, χώρα ευρωπαϊκή και παράλληλα χώρα με παραδοσιακούς δεσμούς με τα κράτη της περιοχής συνεισφέρει ενεργά στην προώθηση των σχέσεων φιλίας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, μέσω των συνεχών διμερών επαφών με όλες τις πλευρές, καθώς και των πολυμερών σχημάτων στα οποία συμμετέχει», τονίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Εκφράζουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Αίγυπτο, με την οποία μας συνδέουν στενοί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας, για τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε στην επίτευξη της εκεχειρίας».

Τέλος, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ότι κατά τη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, τον ενημέρωσε ότι, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού, η Ελλάδα θα συνδράμει την Αίγυπτο με βοήθεια για την περίθαλψη τραυματιών από τη Γάζα.

