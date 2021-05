Life

Λίτσα Πατέρα: η έκλειψη Σελήνης και η επίδραση σε κάθε ζώδιο (βίντεο)

Η εκρηκτική “αλληλεπίδραση” με την επόμενη έκλειψη και όσα πρέπει να προσέξει κάθε ζώδιο. Η πρόβλεψη για την ανατροπή στην ζωή και στα οράματα του Μακρόν.

Στον Εμανουέλ Μακρόν και τα οράματα του για την πορεία της Γαλλίας, αναφέρθηκε η Λίτσα Πατέρα, λέγοντας όμως ότι «κάποια στιγμή θα υπάρξει ανατροπή στην ζωή του», που θα αφορά είτε στην γυναίκα ή στην μητέρα του ή όπως συμπλήρωσε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», «θα υπάρξουν “τρομερές εξεγέρσεις” στο Παρίσι, το φοβάμαι πολύ το Παρίσι».

Η Λίτσα Πατέρα, που νωρίτερα είχε αναφερθεί στους αστρολογικούς χάρτες της Στεφανίας και της Έλενας Τσαγκρινού, ενόψει του τελικού της Eurovision, αναφέρθηκε και στην επίδραση που θα έχει σε κάθε ζώδιο η ολική έκλειψη Σελήνης που θα γίνει στις 26 Μαΐου στον Τοξότη, σημειώνοντας ότι «μπορεί να φέρει την ανάγκη να βγούμε και να ταξιδέψουμε, ενώ θα ευνοήσει το εμπόριο και το άνοιγμα των επιχειρήσεων». Ωστόσο, όπως τόνισε, «καθώς οι εκλείψεις κρατάνε 14 ημέρες πριν και 14 μετά, αυτή η έκλειψη μπερδεύεται με την επόμενη έκλειψη, που θα γίνει στις 10 Ιουνίου στους Διδύμους».

Μάλιστα, η Λίτσα Πατέρα, σχετικά και με τις προβλέψεις της για το τριήμερο, προσέθεσε ότι «ο Δίας μας δίνει μια μεγάλη αισιοδοξία αυτήν την περίοδο, αλλά λόγω των εκλείψεων ίσως δημιουργηθούν εστίες αναταραχές και έντασεις», κάνοντας αναφορά και στα γεγονότα στην Γάζα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα έκανε αναλυτικές προβλέψεις για την έκλειψη Σελήνης και την επίδραση της σε κάθε ζώδιο.

