Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: η εικόνα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2

Η καμένη έκταση και τα ενεργά μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς σε μία φωτογραφία.

Ο ένας από τους δύο ευρωπαϊκούς δορυφόρους Sentinel-2 πέρασε το πρωί της Πέμπτης πάνω από τη Δυτική Αττική και την Ανατολική Κορινθία και κατέγραψε την καμένη έκταση, καθώς και τα ενεργά μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς που μαινόταν στην περιοχή από το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως αναφέρει το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με τη δορυφορική εικόνα και την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών Copernicus - EMS, περισσότερα από 25.000 στρέμματα είχαν γίνει στάχτη λίγο πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης. Η εκτίμηση αυτή έγινε πριν από την απογευματινή ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή και την ολονύχτια συνέχιση του καταστροφικού έργου της πυρκαγιάς.

Περισσότερα από 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης κάηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης στο Σχίνο Κορινθίας, όπως ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Αναμένεται και μια νέα εκτίμηση των καμένων εκτάσεων από δορυφορικές μετρήσεις.