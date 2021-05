Κοινωνία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Στήθηκε Σταθμός Πρώτων Βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό (εικόνες)

Τα κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. παραμένουν στην περιοχή πραγματοποιώντας περιπολίες στις πυρόπληκτες περιοχές.

Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι βρίσκονται από τις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης της μεγάλης φωτιάς στο Σχίνο Κορινθίας, διανυκτέρευσαν στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών που έστησαν στις πυρόπληκτες περιοχές και παρέμειναν άγρυπνοι στο πλευρό των πυροσβεστών για να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.

Συγκεκριμένα, τα κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την υποστήριξη του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη και σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία, μετέτρεψαν το Περιφερειακό Ιατρείο Αλεποχωρίου σε Σταθμό Πρώτων Βοηθειών και Φιλοξενίας Κατοίκων, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια σε πυροσβέστες και κατοίκους που αντιμετώπιζαν προβλήματα είτε στην όραση τους λόγω του πυκνού καπνού είτε είχαν υποστεί εγκαύματα από τη μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα, προχώρησαν σε καταγραφή των κατοίκων και τους προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης μέχρι να γίνει εφικτή η μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στα Μέγαρα.

