Eurogroup – Σταϊκούρας: Οι 4 προκλήσεις για την Ευρώπη μετά την πανδημία

Στις τέσσερις προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη μετά την πανδημία και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλογικά για να επιτευχθεί υψηλή, ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στη Λισαβόνα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε τα εξής:

«Η Ευρώπη αντιμετώπισε τις οικονομικές επιπτώσεις της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης έγκαιρα και αποτελεσματικά. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, έχουμε προκλήσεις μπροστά μας. Καλούμαστε να τις αντιμετωπίσουμε συλλογικά:

Εάν εφαρμόσουμε όλες αυτές τις πολιτικές, θα πετύχουμε υψηλή, ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, θα δημιουργήσουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή».

"Europe dealt with the economic consequences of the unprecedented health crisis promptly and efficiently.

This has been confirmed by the latest forecasts of the European Commission.

However, challenges lie ahead.

We have to tackle them, collectively: