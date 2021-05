Συνταγές

Γρήγορο μιλφέιγ από τον Πέτρο Συρίγο

Εξαιρετικά εύκολη συνταγή για το αγαπημένο γλυκό πολλών, που ετοιμάζεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Συνταγή για γρήγορο και εύκολο μιλφέιγ μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής «Το Πρωινό» ο σεφ Πέτρος Συρίγος.

Υλικά

3 πακέτα γαλέτα

1200 ml γάλα

200 γρ ζάχαρη

2 βανίλιες

40 γρ αλεύρι

40 γρ κόρν φλάουρ

6 κρόκοι αυγών

70 γρ βούτυρο παγωμένο

Για την σαντιγί

300 ml κρέμα γάλακτος 35%

2 κτσ ζάχαρη άχνη

Για το γαρνίρισμα

Γαλέτα τριμμένη

Ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση

Βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από το βούτυρο σε μια κατσαρόλα και ανακατεύουμε με ένα σύρμα πολύ καλά. Στη συνέχεια το βάζουμε στη φωτιά και ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να δέσει και να γίνει μια πηχτή κρέμα. Στο τέλος όταν δέσει προσθέτουμε το παγωμένο βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά, αφήνουμε λίγο στην άκρη. Σε ένα τετράγωνο πυρέξ που έχουμε ή ταψί στρώνουμε μια στρώση από γαλετες. Στη συνέχεια απλώνουμε την κρέμα προσεκτικά όχι να την ρίξουμε με δύναμη γιατί θα μας χαλάσει το σχέδιο στις γαλέτες.

Στη συνέχεια στρώνουμε τις άλλη μια στρώση με γαλέτες. Βάζουμε για λίγο στο ψυγείο μέχρι να χτυπήσουμε την σαντιγί. Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος στο μίξερ με το σύρμα και προσθέτουμε και τις 2 κτς ζάχαρη άχνη, την απλώνουμε πάνω στην τελευταία στρώση με γαλέτες που κάναμε. Τέλος τρίβουμε γαλέτες από πάνω από την σαντιγί και κοσκινίζουμε με ζάχαρη άχνη. Βάζουμε στο ψυγείο για 3 ώρες να παγώσει και σερβίρουμε.

