ΝΒΑ: χωρίς Αντετοκούνμπο οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία

Το όνομα του Greek Freak απουσιάζει τόσο από τη λίστα για το βραβείο του MVP, αλλά και του καλύτερου αμυντικού, που αμφότερα κατέκτησε πέρυσι.

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων για τα φετινά βραβεία της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ από την λίγκα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην βρίσκεται σε κάποια λίστα.

Ο «Giannis» δεν βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο του MVP στο ΝΒΑ (που κατέκτησε τις προηγούμενες δύο σεζόν), αλλά ούτε και στους υποψήφιους για τον κορυφαίο αμυντικό της χρονιάς, που κατέκτησε πέρυσι.

Υποψήφιοι για το φετινό βραβείο του MVP είναι οι Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ), Τζοέλ Εμπίιντ (Φιλαδέλφια) και Στέφεν Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ) ενώ για το βραβείο αμυντικού της χρονιάς υποψήφιοι είναι οι Ρούντι Γκομπέρ (Γιούτα), Μπεν Σίμονς (Φιλαδέλφια) και Ντρέιμοντ Γκριν (Γκόλντεν Στέιτ).

Από εκεί και πέρα οι υποψήφιοι στις υπόλοιπες κατηγορίες είναι οι εξής:

Ρούκι της χρονιάς: ΛαΜέλο Μπολ (Σάρλοτ), Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα), Ταϊρίς Χαλιμπάρτον (Σακραμέντο).

Πιο βελτιωμένος παίκτης της χρονιάς: Τζέραμι Γκραντ (Ντιτρόιτ), Μάικλ Πόρτερ (Ντένβερ), Τζούλιους Ραντλ (Νέα Υόρκη).

Έκτος παίκτης της χρονιάς: Τζόρνταν Κλάρκσον (Γιούτα), Τζο Ινγκλς (Γιούτα), Ντέρικ Ρόουζ (Νέα Υόρκη).

Προπονητής της χρονιάς: Κουίν Σνάιντερ (Γιούτα), Τομ Τιμποντο (Νέα Υόρκη), Μόντι Γουίλιαμς (Φοίνιξ).

