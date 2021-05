Πολιτική

Προανακριτική: μήνυση Παππά στον Κελέτση για τα πρακτικά

Αλλοίωση των πρακτικών της επιτροπής καταγγέλλει ο Νίκος Παππάς. Πώς σχολιάζει την κίνησή του η Νέα Δημοκρατία.

Μήνυση σε βάρος του προέδρου της Προανακριτικής Επιτροπής Σταύρου Κελέτση κατέθεσε ο Νίκος Παππάς, καταγγέλλοντας αλλοίωση των πρακτικών της επιτροπής. Τη μήνυση είχε προαναγγείλει ο κ. Παππάς και τις προηγούμενες ημέρες.

«Η διαδικασία αυτή μπορεί να εξελίσσεται σε μία παρωδία, σε έναν τραγέλαφο και σε έναν πολιτικό κόλαφο για τους εμπνευστές της. Δεν θα επιτρέψουμε, όμως, η παρανομία να γίνει καθημερινότητα. Καταθέσαμε, λοιπόν, μήνυση κατά του προέδρου της Επιτροπής, κ. Κελέτση, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι κατά το δοκούν θα σβήνει και θα γράφει στα πρακτικά, λες και τα πρακτικά είναι το τεφτέρι του για τα ψώνια. Αυτό το πράγμα δεν θα γίνει ανεκτό. Και στέλνουμε ένα απολύτως ξεκάθαρο μήνυμα: Καθένας θα έρθει ενώπιον των ευθυνών του», δήλωσε ο Νίκος Πάππάς στους δημοσιογράφους.

«Όσο κι αν προσπαθούν ο κ. Παππάς και ο ΣΥΡΙΖΑ να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση από την ουσία της και να αποφύγουν να απαντήσουν στα αμείλικτα ερωτήματα που ανακύπτουν, δεν θα τα καταφέρουν. Ό,τι κι αν κάνουν, η αλήθεια για όλη αυτήν τη σκοτεινή υπόθεση θα αναδειχθεί». Αυτό τονίζει, σε ανακοινωσή της, η Νέα Δημοκρατία αναφερόμενη στις εξελίξεις της προανακριτικής επιτροπής, προσθέτοντας ότι «ο πανικός του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Παππά για όσα έρχονται στο φως από τις καταθέσεις του κ. Χρήστου Καλογρίτσα, στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής, είναι πλέον ολοφάνερος».

Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον πρώην υπουργό επισημαίνοντας ότι «ο κ. Παππάς, αντί να απαντήσει σε όσα αποκαλύπτει εναντίον του στην κατάθεσή του ο μάρτυρας, προχώρησε στο πυροτέχνημα της υποβολής μήνυσης στον πρόεδρο της Επιτροπής, που εφαρμόζει πιστά τον Κανονισμό της Βουλής».

«Αλήθεια γιατί δεν καταθέτει μήνυση στον κ. Καλογρίτσα για όσα κατέθεσε εναντίον του, σχετικά με τις "εντολάρες" που έπαιρνε από τον πρώην υπουργό για το στήσιμο του διαγωνισμού, τη "χρηματοδότηση" μέσω δανεισμού για διάφορα εγχειρήματα στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης, το ότι ο ίδιος "κοιμόταν" στο σπίτι του "Μεγαλοεργολάβου"; Αυτά δεν τα διάβασε στα Πρακτικά της Επιτροπής, στα οποία έχει απόλυτη και ανεμπόδιστη πρόσβαση;», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στη ΝΔ

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στην ΝΔ. «Η ομολογία Καλογρίτσα ότι συμμετείχε στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες με καθαρά δικά του λεφτά, όπως και οι αντιφάσεις του ίδιου και οι διαψεύσεις από έγγραφα που έχει καταθέσει ο γιος του, Βλαδίμηρος, είναι οι αιτίες της παραζάλης της Ν.Δ. Ας κάνουν μία τελευταία προσπάθεια στην Πειραιώς να μην καταστούν παντελώς καταγέλαστοι», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ