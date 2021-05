Κοινωνία

Η Τροχαία αναζητά πληροφορίες για θύμα δυστυχήματος

Ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί το θύμα τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες.

Στις 10 Μαΐου και γύρω στις 18:55, επί της αφύλακτης διάβασης πεζών των σιδηροδρομικών γραμμών της Λ. Κωνσταντινουπόλεως, στο ύψος της Πλατείας Ράμνες Κολωνού, περιοχής Δήμου Αθηναίων, σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα (παράσυρση) κατά το οποίο τραυματίσθηκε θανάσιμα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, γυναίκα πεζή, από διερχόμενη αμαξοστοιχία του ΟΣΕ.

Η άτυχη γυναίκα ήταν ηλικίας περίπου 50-60 ετών, αναστήματος περίπου 1,50μ.-1,60μ., μικρής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά, φορούσε κατά την ώρα του δυστυχήματος μαύρο παντελόνι, κόκκινη μπλούζα, μπεζ χρώματος μπουφάν και υποδήματα χρώματος μαύρου, μάρκας ¨ΝΙΚΕ¨.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση οικείων της ανωτέρω παθούσας, να επικοινωνήσει με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, στα τηλέφωνα 210-5284209-058-059.

