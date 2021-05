Πολιτική

Λοβέρδος για συνεπιμέλεια: απομόνωσαν μια φράση μου - αστεία τα όσα λέγονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής της ΝΔ απέδωσε τον θόρυβο που προκλήθηκε, σε δική τους λανθασμένη διατύπωση αλλά και σε απομόνωση δήλωσής του.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε τοποθέτηση του Γιάννη Λοβέρδου για τη συνεπιμέλεια.

«Μπορεί να χώρισα τη γυναίκα μου και να έχω πάθος εναντίον της. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είμαι κακός πατέρας. Όπως αντίστροφα, μια γυναίκα, της οποίας ο άντρας την απατούσε ή την έδερνε, την κακοποιούσε, και έχει μίσος εναντίον του πρώην άντρα της, όμως παρόλ’ αυτά έχει το παιδί το δικαίωμα να μεγαλώνει και με τους δυο γονείς του» δήλωσε στη Βουλή.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για λανθασμένη διατύπωση, τονίζοντας ότι έγινε απομόνωση μέρους των δηλώσεών του, με σκοπό να δημιουργηθεί θέμα.

«Για μια ακόμη φορά τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ, εκμεταλλευόμενο την ανθρωποφαγία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, απομόνωσαν μια φράση μου από την ομιλία μου χθες στη Βουλή για να ισχυριστούν δήθεν ότι αποδέχομαι την βία κατά των γυναικών. Πόσο ανόητοι είναι πια» έγραψε στο Facebook.

«Με γνωρίζουν 35 χρόνια ως δημοσιογράφο. Έχω μιλήσει πάντα κατά της βίας. Θεωρώ την ενδοοικογενειακή βία μία από τις φρικτότερες μορφές βίας που υπάρχουν. Επομένως όσα γράφτηκαν για εμένα είναι αστεία. Πόσοι έχουν δει όλη την ομιλία και δεν απομόνωσαν μόνο αυτή τη φράση; Αυτό το νομοσχέδιο που ήρθε είναι για την επιμέλεια των τέκνων μετά από ένα σκληρό διαζύγιο. Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρέμβει δεσμευτικά για τον φυσικό δικαστή. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κρίνεται από τα δικαστήρια. Έλεγα πως η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει για κάθε περίπτωση ξεχωριστά», τόνισε ο κ. Λοβέρδος μιλώντας στο Mega.