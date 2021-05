Κοινωνία

Νεκρή η νεφροπαθής που “τράβηξε από λάθος τα καλώδια της αιμοκάθαρσης”

Ο σύζυγός της την βρήκε στο κρεβάτι χωρίς τις αισθήσεις μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Τραγικό τέλος είχε ο «Γολγοθάς» μίας 60χρονης γυναίκας που βρήκε μαρτυρικό θάνατο χθες το πρωί στο σπίτι της στοον Πύργο.

Η εκλιπούσα το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρήθηκε αρκετά με την υγεία της, ενώ τα τέσσερα τελευταία χρόνια υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση, αντιμετωπίζοντας συν τοις άλλοις και κινητικά προβλήματα.



Η 60χρονη γυναίκα το βράδυ της περασμένης Τετάρτης επέστρεψε στο σπίτι της από το νοσοκομείο του Πύργου όπου πήγαινε καθημερινά για την αιμοκάθαρση και ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα της μέχρι να κοιμηθεί.

Χθες το πρωί, ο σύζυγός της την βρήκε στο κρεβάτι χωρίς τις αισθήσεις μέσα σε μια λίμνη αίματος αφού είχαν βγει τα καλώδια της αιμοκάθαρσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός της προήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο σύζυγός της ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε στο σπίτι σε μόλις οκτώ λεπτά για να παραλάβει την άτυχη γυναίκα όμως ήταν ήδη πολύ αργά, αφού μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο

απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Σύμφωνα με τον σύζυγο, μια λάθος κίνηση της 60χρονης γυναίκας ήταν αιτία που αποσυνδέθηκαν τα καλώδια με αποτέλεσμα να επέλθει ο τραγικός της θάνατος.

